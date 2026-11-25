jpnn.com - Keberangkatan 21 warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia digagalkan petugas Imigrasi. Jaringan perekrutan mereka pun dibongkar oleh Bareskrim Polri.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut upaya pencegahan yang disertai pembongkaran jaringan perekrutannya ini dilakukan sebagai langkah perlindungan negara terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Agus menyebut pihaknya sudah melakukan penundaan keberangkatan 1.502 WNI sampai November 2026. Terdiri dari yang berangkat dengan cara non-prosedural 1.339 orang.

"Kemudian diduga akan menjadi korban, menjadi tentara bayaran di Rusia ini ada 21 orang," kata Agus dalam konferensi pers pemulangan 139 WNI terlibat penipuan daring dari Manila ke Indonesia, di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/11/2026).

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, jaringan di balik perekrutan 21 calon tentara bayaran Rusia tersebut telah berhasil diungkap oleh Kabareskrim Polri beserta jajarannya.

Sementara itu, dari sisi administrasi keimigrasian, pencegahan juga dilakukan sejak tahap permohonan dokumen perjalanan.

"Tentunya termasuk dengan penolakan pengurusan 94 paspor yang diajukan selama periode 2026," ujarnya.

Untuk membentengi masyarakat dari bujuk rayu perekrut ilegal, kata Agus, kementeriannya akan memperkuat peran petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).