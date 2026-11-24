jpnn.com, JAKARTA - Industri agro memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih kuat dalam pengembangan ekspor produk hilirisasi, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, sinergi pemangku kepentingan dari hulu ke hilir diperlukan untuk mengatasi sejumlah tantangan di sektor hulu yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemenuhan bahan baku dan kebutuhan industri.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat total ekspor Indonesia pada April 2026 menembus angka US$25,30 miliar, tumbuh 12,32% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan naik 21,98% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan ekspor nonmigas sebesar 13,66%.

Baca Juga: Siswa Peserta PWMP Didorong Membangun Jiwa Agrobisnis

Dari data tersebut, beberapa komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi adalah kopi, teh, dan rempah-rempah yang meningkat 54,44%. Sementara itu, produk tembakau dan rokok naik hingga 43,49%.

CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Sulaiman mengatakan bahwa penguatan sektor hulu untuk industri agro juga sejalan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo.

“Sehingga ini harus jadi perhatian, karena kalau hulunya ini tidak bisa diselesaikan, maka keberhasilan pengembangannya akan sulit,” katanya.

Baca Juga: Pupuk Kaltim Siap Melahirkan Generasi Inovator Melek ESG di Sektor Agrobisnis

Anton menjelaskan bahwa penguatan hilirisasi bisa berfokus pada ketersediaan dari sisi bahan baku dan dukungan secara domestik juga tetap terpenuhi.

“Kontribusinya nanti kita akan bisa lihat bagaimana itu sudah tercapai,” jelasnya.