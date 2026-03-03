menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kebiasaan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Mendadak Hilang

Kebiasaan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Mendadak Hilang

Kebiasaan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Mendadak Hilang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. Foto: Prokompim Pekalongan.

jpnn.com - PEKALONGAN - Akun @fadiaarafiq.official di Instagram milik Fadia A Rafiq menghilang seusai Bupati Pekalongan itu dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Selasa (3/3).

Biasanya, Fadia selalu mengunggah aktivitas kesehariannya sebagai Bupati Pekalongan di Instagram.

Kabar OTT yang menjerat putri pedangdut legendaris A Rafiq ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Baca Juga:

Selain Fadia, dalam penindakan tersebut penyidik juga menangkap sejumlah pihak.

"Kami melaksanakan penyelidikan tertutup di Pekalongan dan mengamankan beberapa pihak, termasuk bupati (Pekalongan, red)," kata Budi kepada awak media via layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (3/3).

Pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga:

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi. (ink/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

OTT KPK menyeret Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq, Akun Instagram resminya ikut menghilang.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI