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Kebijakan Terbaru Presiden Prabowo soal Guru PPPK, Honorer, Murid TK Mendapat PIP Sebegini

Kebijakan Terbaru Presiden Prabowo soal Guru PPPK, Honorer, Murid TK Mendapat PIP Sebegini
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini penjelasan terbaru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo menghendaki Pendidikan gratis sejak taman kanak-kanak atau TK.

“Dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Mendikdasmen Muti di Jakarta pada Jumat (25/9).

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Penguatan layanan pendidikan tersebut, lanjutnya, didukung pula melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dana BOS, kata dia, diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, PIP diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu.

“Selama ini semua murid, baik negeri maupun swasta, itu mendapatkan dana BOS. Kemudian yang kedua, murid dari keluarga tidak mampu itu juga mendapatkan dana PIP. Untuk kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP, yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun,” kata Mendikdasmen.

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Selain pembiayaan untuk murid, pemerintah juga memperkuat dukungan bagi guru, yang salah satunya ialah guru PNS pada sekolah negeri dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat.

Adapun, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya juga akan memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berikut penjelasan Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengenai kebijakan Presiden Prabowo soal pendidikan gratis, guru PPPK, dan honorer.

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