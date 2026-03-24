Kebijakan WFH Jangan Bikin Perekonomian RI Melambat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menjaga roda perekonomian tidak melambat imbas dari kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat BBM nasional.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno meminta sektor industri dan manufaktur untuk tetap beroperasi untuk menjaga perputaran roda perekonomian.

“Roda perekonomian jangan sampai melambat, khususnya sektor industri dan manufaktur yang perlu tetap beroperasi,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa (24/3).

Eddy juga mendukung penerapan WFH setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Tentu kebijakan ini menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat, khususnya pekerja,” ucap Eddy.

Eddy menuturkan anak sekolah yana juga termasuk di dalam kebijakan tersebut, maka mobilitas masyarakat akan kian berkurang.

"Sehingga dapat menghemat lebih banyak BBM secara nasional," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.