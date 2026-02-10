Kebobolan 9 Gol dari 3 Laga, Bali United Ogah Kecolongan Lawan Persija
jpnn.com, JAKARTA - Bali United tidak dalam kondisi menguntungkan menatap pekan ke-21 Super League 2025/26.
Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu kembali telan kekalahan saat jumpa Persebaya Surabaya dengan skor 1-3, Sabtu (7/2).
Kekalahan tersebut menjadi kedua beruntun setelah pada pekan sebelumnya takluk 2-3 dari Persik Kediri.
Hasil itu juga membuat Bali United belum meraih kemenangan dalam tiga laga dengan baru mengoleksi satu poin hasil dari imbang 3-3 lawan Semen Padang.
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku kecewa anak asuhannya kembali telan kekalahan di hadapan publik sendiri.
Juru taktik kelahiran 2 Maret 1975 itu menyoroti masalah konsistensi mengingat tim asal pulau Dewata itu sejatinya menguasai jalannya pertandingan.
“Kami sangat kecewa dengan hasil ini dimana kami sudah punya rencana untuk laga kali ini," katanya.
“Kami menghadapi Persebaya yang mampu meredam upaya serangan kami,” ujar manajer asal Belanda itu.
Bali United tidak dalam kondisi menguntungkan menatap pekan ke-21 Super League 2025/26 melawan Persija Jakarta, Minggu (15/2)
