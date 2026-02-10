menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kebobolan 9 Gol dari 3 Laga, Bali United Ogah Kecolongan Lawan Persija

Kebobolan 9 Gol dari 3 Laga, Bali United Ogah Kecolongan Lawan Persija

Kebobolan 9 Gol dari 3 Laga, Bali United Ogah Kecolongan Lawan Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Bali United Boris Kopitovic saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Foto: Dokumentasi Bali United

jpnn.com, JAKARTA - Bali United tidak dalam kondisi menguntungkan menatap pekan ke-21 Super League 2025/26.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu kembali telan kekalahan saat jumpa Persebaya Surabaya dengan skor 1-3, Sabtu (7/2).

Kekalahan tersebut menjadi kedua beruntun setelah pada pekan sebelumnya takluk 2-3 dari Persik Kediri.

Baca Juga:

Hasil itu juga membuat Bali United belum meraih kemenangan dalam tiga laga dengan baru mengoleksi satu poin hasil dari imbang 3-3 lawan Semen Padang.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku kecewa anak asuhannya kembali telan kekalahan di hadapan publik sendiri.

Juru taktik kelahiran 2 Maret 1975 itu menyoroti masalah konsistensi mengingat tim asal pulau Dewata itu sejatinya menguasai jalannya pertandingan.

Baca Juga:

“Kami sangat kecewa dengan hasil ini dimana kami sudah punya rencana untuk laga kali ini," katanya.

“Kami menghadapi Persebaya yang mampu meredam upaya serangan kami,” ujar manajer asal Belanda itu.

Bali United tidak dalam kondisi menguntungkan menatap pekan ke-21 Super League 2025/26 melawan Persija Jakarta, Minggu (15/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI