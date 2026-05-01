Kebun Binatang Bandung Terancam Diambil Alih oleh Pemda
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih membuka lelang pengelolaan Kebun Binatang atau Bandung Zoo.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya sudah mengundang 85 lembaga konservasi untuk ditawarkan mengelola kebun binatang. Namun, baru empat lembaga yang menyatakan ketertarikannya.
"Ada 85, tapi yang merespons baru sekitar empat. Itu pun baru menyatakan minat. Kami juga mengajukan perpanjangan deadline ke pemerintah pusat," kata Farhan di Bandung, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, batas waktu pelelangan Bandung Zoo hingga 5 Mei 2026 mendatang.
Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, maka destinasi wisata edukatif itu akan diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah.
"Saya dan pak gubernur sedang intensif komunikasi. Kalau sampai tanggal 5 Mei tidak berhasil lelang, maka akan diambil alih pemerintah. Sekarang kami siapkan semua skenario, baik ada pemenang lelang maupun tidak," ungkapnya.
Farhan menjelaskan, proses lelang tidak bisa dilakukan sembarang, karena ada syarat ketat yang harus dipenuhi lembaga konservasi, salah satunya berbadan hukum.
"Masih tahap pendaftaran. Syaratnya ketat, tidak semua lembaga konservasi mampu. Pendaftarannya sampai tanggal 3 (Mei)," tuturnya. (mcr27/jpnn)
Proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditutup pada 3 Mei 2026. Pemda segera umumkan pemenang lelang.
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
- Polisi: Perawat RSHS Bandung yang Salah Serahkan Bayi Langgar SOP
- Bandung Zoo Masih Ditutup, Kesehatan Satwa Dipantau Ketat
- Heboh Jalan Diponegoro Ditutup Gegara Revitalisasi Gedung Sate, Sekarwati Beri Penjelasan
- Kemenhut Gandeng Dedi Mulyadi Tertibkan Bandung Utara, Alih Fungsi Lahan Disorot
- Astra Dorong Komoditas Unggulan, Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Lombok dan Bandung
- Respons Santai Bojan Hodak Soal Kisruh Bonus Rp1 Miliar untuk Persib