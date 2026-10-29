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Kebun Teh Pangalengan Rusak, Ini Kata Kapolresta Bandung

Kebun Teh Pangalengan Rusak, Ini Kata Kapolresta Bandung
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Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto saat ditemui di Mapolresta Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Konflik lahan perkebunan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, kembali mencuat. Kali ini, dugaan perusakan tanaman teh yang videonya viral di media sosial memicu perhatian.

Dari video yang dilihat JPNN, tampak deretan pohon teh yang sudah hancur dan tergeletak. Beberapa warga yang diduga para petani teh dari PTPN berkumpul melihat kondisi lahannya yang telah rusak.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari kedua belah pihak dan kini tengah menangani perkara tersebut.

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"Permasalahan ini bermula dari adanya aktivitas eksplorasi di lahan PTPN. Kemudian, terdapat laporan terkait dugaan perusakan dan pengancaman. Kami langsung melakukan pengamanan situasi," kata Tri di Mapolresta Bandung, Soreang, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, permasalahan dugaan perusakan kebun teh itu sudah dilaporkan ke Polsek Pangalengan.

"Polsek Pangalengan menangani laporan terkait dugaan pengancaman, sementara pihak lainnya melaporkan dugaan perusakan lahan," ujarnya.

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Tri meminta kedua belah pihak untuk menjaga ketertiban.

Menurutnya hal tersebut harus terus diupayakan supaya permasalahan tersebut tidak meluas.

Video dugaan perusakan kebun teh Pangalengan, Kabupaten Bandung, viral di media sosial. Polisi menangani laporan kedua belah pihak.

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