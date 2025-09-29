menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Kebut-kebutan di Jalan, Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak HR-V, Identitas Korban Belum Diketahui

Kebut-kebutan di Jalan, Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak HR-V, Identitas Korban Belum Diketahui

Kebut-kebutan di Jalan, Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak HR-V, Identitas Korban Belum Diketahui
Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru masih menyelidiki peristiwa kecelakaan yang menewaskan pengendara motor seusai menabrak mobil HRV di Pekanbaru, Riau, Minggu (28/9/2025). Sampai saat ini identitas belum diketahui. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi mengalami kecelakaan di Jalan Naga Sakti jalur utara, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9/2025).

Korban yang belum diketahui indentitasnya itu sempat mendapat perawatan sebelum meninggal dunia tadi pagi.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana membenarkan kabar duka tersebut.

“Benar, korban meninggal dunia pagi ini,” ujarnya, Senin (29/9).

Hingga kini, identitas korban masih belum diketahui.

Polisi mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera melapor.

“Identitas belum diketahui, sedang diselidiki,” jelas Satrio.

Selain identitas, sepeda motor yang dikendarai korban tidak ditemukan di lokasi kejadian.Polisi masih menyelidiki keberadaannya.

Seorang pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi kecelakaan di Jalan Naga Sakti jalur utara, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9/2025).

