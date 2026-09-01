Kebutuhan Air Bersih Sangat Mendesak Untuk Korban Gempa di Flores

jpnn.com, FLORES - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menyebut ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi warga terdampak gempa Flores yang saat ini sedang mengungsi.

"Air bersih menjadi kebutuhan mendesak di posko-posko pengungsian karena banyak sumber air yang mulai keruh," katanya di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi perwakilan Save the Children Indonesia bersama mitra lembaga kemanusiaan.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan bersama agar kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Melki menyambut baik dukungan tersebut dan menilai kolaborasi berbagai pihak penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Selain air bersih, perlindungan anak juga menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan dampak gempa Flores.

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"Anak-anak menjadi kelompok rentan terdampak gempa Flores ini. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan kembali meskipun dengan keterbatasan," katanya.

Dia menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan, dan pemulihan sosial masyarakat, khususnya anak-anak, tetap terpenuhi.