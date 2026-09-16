Kebutuhan Digital Meningkat, Linknet Perkuat Jaringan di Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Aktivitas bisnis yang semakin bergantung pada teknologi digital membuat kebutuhan terhadap konektivitas jaringan yang andal terus meningkat.
Melihat perkembangan tersebut, PT Link Net Tbk (Linknet) memperkuat infrastruktur jaringan di Palembang sebagai bagian dari perluasan jangkauan nasional.
Hingga saat ini, jaringan Linknet telah mencapai lebih dari 5 juta home-pass yang menjangkau lebih dari 80 kota dan kabupaten di Indonesia.
Perusahaan juga tengah mengembangkan jaringan di 56 titik baru yang tersebar di lebih dari 10 kota.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan bisnis sekaligus menjangkau potensi kebutuhan konektivitas di berbagai daerah.
Palembang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan jaringan tersebut.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, aktivitas bisnis dan investasi di kota ini turut mendorong kebutuhan terhadap konektivitas untuk menunjang operasional dan transformasi digital.
CEO Linknet Kanishka Wickrama mengatakan pengembangan infrastruktur jaringan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalan menghadirkan konektivitas yang dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan dunia usaha.
PT Link Net Tbk (Linknet) memperkuat jaringan di Palembang, ini menyusul kebutuhan digital meningkat.
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