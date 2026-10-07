Kebutuhan Listrik Pada 2060 Diproyeksi Melonjak, PLN Siap Pangkas Penggunaan Diesel

jpnn.com, JAKARTA - Permintaan listrik di Indonesia diproyeksikan melonjak secara signifikan dari 539 terawatt-hour pada 2025 hingga mencapai 1.813 terawatt-hour pada 2060, demi mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Lonjakan konsumsi energi nasional tersebut dirancang sejalan dengan upaya penting Indonesia, mencapai target net zero emissions dan mempercepat proses dekarbonisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan riset kolaboratif Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia, sekitar 28 persen dari total konsumsi listrik masa depan tersebut dipastikan akan berasal dari sektor rumah tangga.

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Program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi tercatat mampu menciptakan tambahan permintaan listrik baru antara 27,62 gigawatt hingga 53,43 gigawatt apabila dijalankan secara penuh.

Ketergantungan tinggi pada impor LPG yang mencapai 77,6 persen dari total kebutuhan nasional mendasari urgensi pengalihan energi domestik tersebut guna menghemat devisa serta subsidi negara.

Lembaga riset Tenggara Strategics menilai percepatan elektrifikasi dan penghijauan industri strategis, menjadi kunci utama dalam mendongkrak permintaan energi terbarukan guna mendukung program surya 100 gigawatt peak.

"Studi kami pada dasarnya mengeksplorasi bagaimana elektrifikasi dan penghijauan industri-industri strategis akan mendorong permintaan energi terbarukan di Indonesia," ujar Peneliti Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman di Jakarta, baru-baru ini.

Kajian tersebut secara mendalam didasari oleh target ganda nasional untuk mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen sekaligus mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2060 melalui strategi elektrifikasi massal.