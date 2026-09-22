Kebutuhan Printing Makin Beragam, PrimaGraphia Siapkan Solusi untuk UMKM hingga Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan layanan printing terus berkembang, tidak hanya untuk keperluan promosi dan branding, tetapi juga menunjang aktivitas bisnis, event, komunitas hingga kebutuhan personal.

Melihat perkembangan tersebut, PrimaGraphia menyediakan beragam produk dan layanan cetak yang menyasar berbagai segmen pelanggan.

Perusahaan yang bergerak di bidang digital printing sejak 2008 itu melayani kebutuhan UMKM, perusahaan, event organizer (EO), komunitas hingga konsumen personal.

Baca Juga: Jogja Printing Expo 2025 Jadi Wadah untuk Memperkuat Sektor Industri Grafika

Senior Product Manager PrimaGraphia Irmawati mengatakan setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dari sisi jenis produk, desain maupun hasil akhir cetakan.

"Pelanggan tidak hanya mempertimbangkan hasil cetak, tetapi juga membutuhkan pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka," kata Irmawati di Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut dia, sebagian pelanggan datang dengan desain yang sudah disiapkan, sedangkan lainnya membutuhkan produk praktis dengan template yang tersedia. Oleh karena itu, disediakan berbagai pilihan produk sesuai kebutuhan pelanggan.

Untuk pelaku UMKM, misalnya, tersedia produk seperti sticker label roll, flyer, poster dan display promosi.

Sementara itu, kebutuhan EO dan perusahaan antara lain dapat dipenuhi melalui produk backwall, banner kain, lanyard, ID card hingga gelang tiket.