Kecam Budi Arie, Pendukung Prabowo: Dia Harus Hati-Hati

jpnn.com - Pendukung Presiden Prabowo Subianto mengecam pernyataan Budi Arie Setiadi yang disebut menyinggung kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029.

Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi dan konferensi pers yang bertajuk menjaga stabilitas dan kondusifitas nasional di Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Relawan Exponen 08 M Damar, Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan, Ketua Umum ?Rampas Setia 08 T. Helmi, dan beberapa kelompok pendukung Prabowo yang lain.

Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas, terlebih Prabowo saat ini masih menjalankan mandat sebagai Presiden setelah dipilih sekitar 96 juta rakyat Indonesia.

“Kami mengecam keras pernyataan Budi Arie. Pak Prabowo tidak sendiri. Kami ada semua untuk Pak Prabowo dan siap mengawal sampai selesai,” kata Kurniawan.

Dia menegaskan pendukung Prabowo akan tetap solid dan mendorong Prabowo melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.

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Menurut dia, pernyataan Budi Arie semakin disayangkan karena disampaikan dalam konteks yang turut dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Prabowo dipilih 96 juta rakyat Indonesia. Jadi, Budi Arie harus hati-hati berbicara. Kami siap melanjutkan Prabowo dua periode,” ujarnya.