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Kecam Insiden di PN Pati, Pendukung Sudewo Dukung MA Jaga Muruah Peradilan

Kecam Insiden di PN Pati, Pendukung Sudewo Dukung MA Jaga Muruah Peradilan
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Ilustrasi - Mahkamah Agung. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan terhadap Mahkamah Agung dalam menjaga muruwah, kehormatan, dan independensi peradilan disuarakan oleh pendukung Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Mudasir, perwakilan pendukung Sudewo, dalam pernyataannya mengatakan bahwa penghormatan terhadap martabat peradilan menjadi perhatian utama.

"Hakim dan aparatur pengadilan diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara independen, dengan perlindungan yang memadai," kata dia.

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Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul tindakan penyiraman di PN Pati yang disebut melibatkan Koordinator AMPB Botok.

Mudasir menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan keberatan diharapkan tetap dilakukan secara santun dan bertanggung jawab.

Dukungan turut diberikan terhadap Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya serta penanganan insiden oleh aparat penegak hukum.

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"Proses tersebut diharapkan berlangsung secara tegas, objektif, dan proporsional sesuai ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan," pungkasnya. (dil/jpnn)

Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul tindakan penyiraman di PN Pati yang disebut melibatkan Koordinator AMPB Botok


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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