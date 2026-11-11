Kecam Kampanye LGBTQ, Ketum Mathlaul Anwar: Aparat Harus Tegas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. menyesalkan munculnya aksi demonstrasi dan kampanye LGBTQ secara terbuka di ruang publik yang makin ekspresif beberapa waktu terakhir. Termasuk aksi yang mempertontonkan perilaku seksual sesama jenis, seperti berciuman antarlaki-laki di tengah kegiatan demonstrasi.

Menurut dia, fenomena itu patut menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, peraturan perundang-undangan.

Dia menyayangkan aksi dan kampanye LGBTQ tersebut menyusup dalam agenda Women's March Jakarta yang sejatinya membawa pesan penguatan hak kemanusiaan, termasuk solidaritas kemanusiaan tingkat nasional maupun global, serta isu kemerdekaan Palestina.

Anggota MPR/DPR RI ini juga menyanyangkan orasi dan kampanye LGBTQ dalam aksi tersebut, apalagi membawa simbol-simbol mereka lalu menyejajarkan/membentangkan bendera LGBT dengan bendera Palestina.

"Perjuangan kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina adalah agenda kemanusiaan yang mulia dan harus mendapatkan dukungan luas. Sangat tidak elok apabila aksi yang membawa pesan solidaritas untuk Palestina justru dicampuradukkan dengan agenda kampanye LGBTQ. Kami sangat menyesalkan," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan persnya, Rabu (11/11).

Dia secara khusus meminta pemerintah dan aparat keamanan, terutama Polri, tidak bersikap pasif dan permisif terhadap fenomena itu. Aparat harus melakukan pengawasan secara serius setiap kegiatan dan aksi di ruang publik.

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Jika ada kegiatan yang secara substansi maupun pelaksanaan melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau mempertontonkan perilaku seksual, aparat harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan dan aturan. "Jangan sampai aparat justru membiarkan kampanye LGBTQ makin terbuka dan ekspresif di ruang publik,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah dan aparat harus menilai secara cermat setiap kegiatan yang diajukan. Jangan memberikan persetujuan kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. “Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, termasuk tindakan mempertontonkan perilaku seksual secara terbuka, harus ada tindakan tegas dan terukur," ujarnya.