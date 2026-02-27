Kecam Keras Kekerasan di Pelatnas Panjat Tebing, Verrell Bramasta Dukung Langkah Tegas Menpora

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta mengecam keras kasus kekerasan seksual dan fisik yang menimpa delapan atlet pelatnas panjat tebing.

Verrell menegaskan bahwa dunia olahraga seharusnya menjadi ruang aman untuk mencetak prestasi, bukan arena yang mencederai martabat manusia.

Ia menyatakan berdiri sepenuhnya di sisi korban dan mendukung penuh langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta Kemenpora dalam mengusut tuntas kasus ini.

“Saya sangat mengecam segala bentuk kekerasan. Mari kawal kasus ini, jika terbukti bersalah, pelaku harus mendapat sanksi tegas agar tidak ada lagi korban berikutnya,” ujarnya.

Sebagai politisi muda, Verrell juga mengapresiasi langkah Menpora Erick Thohir yang membuka ruang pengaduan bagi para korban yang pernah atau sedang mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Menurutnya, langkah pembukaan hotline tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi aset bangsa.

“Korban harus mendapatkan pendampingan maksimal, termasuk akses pemulihan psikologis yang memadai. Identitas mereka harus dijaga dan dilindungi, agar tidak menghadapi tekanan sosial karena keberanian mereka untuk bersuara," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang merupakan mitra Kemenpora, Verrell sejalan dengan upaya Kemenpora untuk mendukung proses investigasi yang dilakukan FPTI.