Kecam Penyebar Hoaks Rusuh Jakarta, JMP: Jangan Pertaruhkan Keamanan Warga

jpnn.com, JAKARTA - Jurnalis Mitra Polri (JMP) memberikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap langkah cepat, terukur, dan taktis yang diambil Polda Metro Jaya dalam meredam serta menepis isu mengenai ancaman kerusuhan besar di Jakarta.

Sejalan dengan upaya tersebut, JMP mengajak seluruh warga Jakarta untuk tetap tenang dan tidak mudah terhasut oleh disinformasi yang beredar.

"Kami mengimbau agar warga Jakarta senantiasa bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang didukung penuh oleh unsur TNI guna menjaga keamanan dan ketertiban Ibu Kota," ujar Ketua Jurnalis Mitra Polri Ikhwan Andi Aziz dalam rilis, Minggu (9/8).

Merujuk pada pernyataan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, JMP meyakini bahwa untuk menjaga stabilitas Jakarta dibutuhkan peran aktif masyarakat.

Hal ini dapat diwujudkan warga melalui kepedulian di lingkungan terkecil, bijak dalam bermedia sosial, serta menjalin kerja sama erat dengan aparat. Semangat kebersamaan dinilai menjadi kunci utama stabilitas Ibu Kota.

JMP juga mengecam keras kelompok atau oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan informasi bohong (hoaks) dan narasi provokatif terkait isu kerusuhan. JMP menilai tindakan tersebut sangat berbahaya karena berpotensi memicu keresahan sosial.

Ikhwan Andi Aziz menegaskan bahwa penyebaran konten provokatif tanpa dasar harus segera dihentikan. Jika dibiarkan, kepanikan massal yang ditimbulkan dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada sendi-sendi kehidupan sosial, termasuk melumpuhkan aktivitas bisnis dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

"Kami meminta agar segala bentuk provokasi digital yang memecah belah dan menciptakan ketakutan di ruang publik harus dihentikan. Jangan pertaruhkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat banyak demi kepentingan segelintir pihak," tegasnya.