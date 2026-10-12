Kecam Penyerangan Menewaskan 2 Pelajar di Serpong, Sahroni: Ini Pidana

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan penyerangan menggunakan senjata tajam oleh 3 siswa SMK Yadika 4 Ciledug yang menewaskan 2 siswa lainnya di Jalan Sutera Utama, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat (9/10/2026).

Polisi telah menangkap tiga pelajar SMK Yadika 4 Ciledug yang membawa senjata tajam saat diduga menyerang korban hingga berujung kecelakaan menewaskan dua siswa lain. Polisi juga menyita celurit, arit, dan golok dari para pelaku.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, Minggu (11/10/2026), menyebut kecelakaan diduga terjadi saat korban berupaya menghindari kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam.

Merespons kejadian itu, Sahroni meminta kepolisian memastikan pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum, tanpa terkecuali.

"Saya minta polisi menindak tegas para pelaku. Jangan cuma ditangkap sebentar lalu dilepaskan," kata Sahroni di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan harus ada konsekuensi pidana yang tegas agar memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Terlebih lagi, kasus ini menurutnya sudah bukan kenakalan remaja biasa, tetapi ada korban jiwa.

"Kalau penanganannya lembek, saya khawatir kejadian serupa akan terus berulang dan menimbulkan korban jiwa tak bersalah lainnya," ujar Sahroni.