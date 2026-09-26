Kecam Pidato PM Solomon soal Papua di Sidang PBB, Abraham Sridjaja: Sembrono dan Sepihak
jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Umum PBB yang kembali menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Diketahui, Matthew Wale dalam Majelis Umum PBB pada Kamis (24/9/2026) lalu, sempat menyinggung terkait laporan pelanggaran HAM di West Papua yang menurutnya tak boleh diabaikan atau dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian.
Abraham pun menilai pernyataan PM Solomon itu disampaikan secara sepihak. Dia juga turut mempertanyakan dasar informasi yang digunakan Matthew Wale.
"Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB dan menyampaikan tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak menjelaskan dari mana sumber laporan tersebut. Siapa yang menyusunnya? Dan, bagaimana verifikasinya? Menuntut transparansi dari Indonesia, tetapi sumber tuduhannya sendiri tidak jelas. Ini standar ganda," kata Abraham dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan pembahasan HAM di Papua juga tidak boleh mengabaikan kekerasan yang dialami masyarakat sipil akibat aksi kelompok bersenjata.
Dia menyoroti sejumlah kasus sepanjang 2025-2026, mulai penembakan warga sipil dan ASN, penyanderaan, penculikan perempuan dan anak, hingga kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan.
"PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh kelompok bersenjata? Guru dibunuh, tenaga kesehatan dianiaya, warga sipil menjadi korban. Ini juga persoalan HAM yang harus dilihat," ujar Abraham.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme sendiri dalam menangani persoalan HAM, termasuk melalui Komnas HAM, serta terus mendorong pendekatan pembangunan, kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja mengecam pernyataan PM Solomon Matthew Cooper Wale soal pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Umum PBB
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