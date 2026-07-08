Kecaman Terhadap Tiongkok yang Menguji Coba Misil Berkemampuan Nuklir di Lautan Pasifik

Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut uji coba rudal balistik yang dilakukan Tiongkok sebagai tindakan yang mengancam kestabilan dan provokatif, sementara Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengatakannya itu "bukanlah tindakan seorang teman".

Rudal berkemampuan nuklir yang diuji tembak oleh Tiongkok dari kapal selam kemarin terbang melewati beberapa negara Pasifik dan tampaknya mengenai perairan dekat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tuvalu.

Tiongkok menyebutnya sebagai uji coba "rutin", tetapi Australia dan Selandia Baru mengkritik keras uji coba rudal tersebut.

Berbicara di Honiara bersama Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, PM Albanese mengatakan Australia sudah menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Tiongkok.

"Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami kepada Tiongkok di Beijing dan Canberra, dan saya juga menyampaikan kekhawatiran kami di sini di Honiara," katanya.

"Kami tidak ingin melihat tindakan apa pun yang mengganggu stabilitas, atau yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas Pasifik dan kawasan ini."

"Dan tidak diragukan lagi, ini adalah tindakan provokatif yang memang mengganggu stabilitas kawasan ini."

Perdana Menteri Australia juga mencatat biasanya uji coba seperti ini akan dilakukan dengan pemberitahuan 48 jam sebelumnya, yang menurutnya tidak dilakukan oleh Tiongkok.