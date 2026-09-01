Kecap Lokal Asli Bekasi Go Global, Oishii Food Indonesia Tembus Pasar Eropa
jpnn.com, BEKASI - Produk pangan olahan asal Bekasi kembali menembus pasar internasional.
PT Oishii Food Indonesia mencatatkan langkah penting melalui pelaksanaan ekspor perdana produk kecap botol ke Belanda sebanyak 2.900 boks dengan nilai ekspor mencapai USD50.000 atau sekitar Rp 800 juta.
Ekspor perdana tersebut menjadi momentum penting bagi PT Oishii Food Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat daya saing produk pangan Indonesia di kancah global.
Produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut kini hadir di pasar Eropa, membawa cita rasa lokal Indonesia menuju konsumen internasional.
Keberhasilan ekspor itu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam prosesnya, Bea Cukai Cikarang turut hadir memberikan pengawalan dan pendampingan guna mendukung kelancaran pelaksanaan ekspor.
Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang, I Wayan Sapta Dharma menyampaikan apresiasinya atas capaian ekspor perdana yang dilakukan PT Oishii Food Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional.
PT Oishii Food Indonesia mencatatkan langkah penting melalui pelaksanaan ekspor perdana produk kecap botol.
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