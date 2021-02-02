Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Tol Slipi, Dua Orang Tewas

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang tewas dalam insiden kecelakaan yang terjadi di ruas Tol Dalam Kota, kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Peristiwa yang melibatkan empat kendaraan itu terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 04.30 WIB.

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala mengatakan kedua korban meninggal dunia diketahui merupakan pengemudi dan kenek dari truk kontainer berpelat nomor B 9428 UWV.

Berdasarkan hasil analisis sementara di lapangan, kata dia kecelakaan itu diduga kuat dipicu oleh pengemudi truk kontainer yang tidak menjaga jarak aman saat berkendara.

"Kendaraan truk kontainer berjalan dari arah Slipi menuju timur di lajur satu. Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut menyenggol bagian depan kendaraan truk lain hingga hilang kendali," ujar Rieki di Jakarta, Minggu.

Kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan, yakni truk B 9230 AH, minibus Daihatsu Sigra F 1372 VN, truk B 9201 UVY, dan truk kontainer B 9428 UWV.

Insiden tersebut bermula saat tiga kendaraan bergerak searah di lajur satu. Truk kontainer B 9428 UWV yang melaju di belakang kemudian menyenggol bagian depan truk di depannya, lalu oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan serta pohon di jalan arteri. Posisi akhir truk kontainer itu terbalik dengan roda kanan berada di atas.

"Akibat benturan keras tersebut, truk kontainer mengalami kerusakan berat pada bagian depan, sementara kendaraan Sigra mengalami kerusakan pada bagian belakang dan truk lainnya rusak di bagian depan," kata Rieki.