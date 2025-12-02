Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Tewas dan 5 Luka

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan sembilan kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 111 arah Jakarta pada Selasa (2/12) sekitar pukul 13.40 WIB. Satu orang pengemudi dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Insiden itu melibatkan sejumlah mobil pribadi hingga kendaraan angkutan berat. Di antara kendaraan yang terlibat adalah Toyota Kayla, Toyota Avanza dengan nomor polisi D 1074 AFP, Toyota HR-V, dua Toyota Innova, HiAce City Transport, Honda Jazz dengan nomor polisi D 1279 AKU, serta dua truk, masing-masing truk Fuso dan truk boks.

Korban meninggal dunia merupakan pengemudi Honda Jazz bernama Hery Cristianto, warga Kalideres, Jakarta Barat, yang berdasarkan data petugas ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di lokasi kejadian. Sementara lima korban luka lainnya langsung mendapat penanganan medis.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Cipularang, Kompol Joko Prihantono, mengonfirmasi kejadian tersebut.

“Kecelakaan ini melibatkan banyak kendaraan. Satu korban meninggal dunia dan beberapa mengalami luka. Diduga penyebab awal karena kurang antisipasi pengemudi sehingga kendaraan saling bertabrakan,” kata Joko saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama petugas di lapangan segera melakukan penanganan cepat untuk mengurai kepadatan serta mengevakuasi korban dan sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan berat. Proses identifikasi korban serta pendalaman penyebab kecelakaan masih berlangsung.

“Petugas langsung mendatangi lokasi, melakukan pendataan kendaraan dan pengemudi, serta memastikan jalur kembali aman dilalui pengguna jalan,” ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat. Saat ini kasus telah ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Cimahi dan dilanjutkan dengan penanganan laka Cikamuning untuk penyelidikan lebih lanjut.