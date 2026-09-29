Kecelakaan Beruntun di Jalan Garuda Sakti, 3 Mobil Ringsek, Begini Nasib Pengendara

jpnn.com, KAMPAR - Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Lintas Garuda Sakti-Panam–Petapahan KM 9, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Selasa (29/9/2026).

Peristiwa tersebut melibatkan satu mobil box Colt Diesel BM 8198 QS, mobil truk Colt Diesel BM 8180 KU, dan mobil truk Colt Diesel BK 8046 TF.

Akibat kecelakaan itu, 5 mengalami luka-luka. Tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp50 juta.

Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengatakan kecelakaan bermula ketika mobil box Colt Diesel BM 8198 QS bergerak dari arah Petapahan menuju Panam.

Setibanya di lokasi kejadian, mobil box tersebut tiba-tiba bergerak ke arah kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang mobil truk Colt Diesel BM 8180 KU.

“Karena jarak kedua kendaraan sudah dekat, tabrakan tidak dapat dihindari,” kata Wulan.

Setelah bertabrakan dengan truk BM 8180 KU, mobil box kemudian kembali bertabrakan dengan mobil truk Colt Diesel BK 8046 TF yang berada di belakangnya.

Akibat kecelakaan tersebut, 5 orang pengendara dan penumpang mobil yang terlihat mengalami luka-luka.