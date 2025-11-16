menu
Kecelakaan Beruntun di Jl Ahmad Yani Surabaya, Penumpang Motor PCX Meninggal Dunia

Kecelakaan Beruntun di Jl Ahmad Yani Surabaya, Penumpang Motor PCX Meninggal Dunia

Kecelakaan Beruntun di Jl Ahmad Yani Surabaya, Penumpang Motor PCX Meninggal Dunia
Kondisi motor Yamaha Mio seusai menabrak motor PCX dalam kecelakaan maut beruntun di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Minggu (16/11). Foto: Dokumentasi Satlantas Polrestabes Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut kembali terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua pengendara sepeda motor dengan satu mobil itu terjadi di Jalan Ahmad Yani Surabaya atau sebelum simpang tiga BRI pada Minggu (16/11) pukul 07.55 WIB.

Peristiwa itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Kanit Gakkum Satuan Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi mengungkapkan kecelakaan itu bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi W-5618-WE dikemudikan Djunaedi Bhakti Pramono (37) melaju dari arah utara ke selatan.

Sesampainya di tempat kejadian perkara, pengendara Yamaha Mio menabrak motor PCX bernomor polisi PCX L-4384-CAM dikemudikan Husnan (47) yang berboncengan dengan Rizkinah Fauziya (50).

“Tabrakan itu membuat pengendara motor PCX terpental ke depan menabrak Mobil Suzuki Ertiga L-1224-BAA dikemudikan oleh Adriana (46) yang sedang berhenti karena antre lampu merah,” ungkap Suryadi.

Akibat kecelakaan itu, satu orang meninggal dunia, yaitu Rizkinah Fauziyah.

Suryadi menduga kecelakaan disebabkan pengendara Honda Beat kurang konsentrasi dan menjaga jarak aman.

Kronologi kecelakaan beruntun 3 pengendara di Jalan Ahmad Yani Surabaya yang menyebabkan satu orang meninggal dunia

