Kecelakaan Beruntun di Palembang, 1 Pengendara Motor Tewas

jpnn.com - PALEMBANG - Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk Hino, satu truk losbak Nissan dan sepeda motor Beat terjadi di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar (AAL) Palembang, Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 21.05 WIB.

Akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara motor bernama Muhammad Arga Revaldo (19) tewas di tempat.

Korban mengalami luka robek di bagian leher dan paha kanan serta patah di bagian rahang. Sementara tiga pengemudi truk lainnya, mengalami luka.

Supriyadi (37) pengemudi truk Hino BG 8477 S mengalami luka di pelipis dan bibir. Suratno (29) pengemudi truk Hino 8514 NX. Lalu, Isro'i (41) pengemudi truk losbak Nissan B 9083 OY tidak mengalami luka berat.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Palembang Iptu Hermanto mengatakan kecelakaan terjadi saat truk Hino BG 8476 S yang dikemudikan Supriyadi sedang mengantre di SPBU arah simpang Citra Grand City menuju Terminal Alang-Alang Lebar.

"Truk itu sempat mengalami masalah pada aki sehingga tidak bisa di-starter," ungkap Hermanto, Kamis (6/11). Kemudian, sang sopir meminta bantuan mendorong kendaraan sambil memasukkan gigi percepatan tiga agar mesin menyala.

Namun, setelah mesin menyala, truk justru melaju tak terkendali.

Dikarenakan sistem tidak berfungsi, kendaraan itu langsung menabrak bagian belakang truk Hino BG 8514 NX yang berada di depannya.