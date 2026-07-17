Kecelakaan Beruntun di Sibolangit Deli Serdang, 4 Orang Tewas dan 8 Luka-Luka
jpnn.com, DELI SERDANG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat memakan korban jiwa.
Empat orang dilaporkan tewas dan sedikitnya delapan lainnya mengalami luka-luka.
Kapolsek Pancur Batu Kompol Junaidi saat dihubungi membenarkan terjadinya kecelakaan beruntun tersebut.
Menurut Junaidi, personel kepolisian bersama petugas medis segera menuju lokasi untuk mengevakuasi korban, mengamankan arus lalu lintas, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.
Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sedikitnya delapan orang mengalami luka-luka.
Seluruh korban dievakuasi ke Puskesmas Sibolangit. Sementara itu, korban yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan.
Junaidi mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki.
Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi serta mendata kendaraan yang terlibat.
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat memakan korban jiwa.
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