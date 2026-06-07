Kecelakaan Besar Mewarnai Race MotoGP Hungaria, Marquez Juara
jpnn.com - BALATON - Marc Marquez meraih kemenangan ganda di MotoGP Hungaria 2026 yang digelar di Balaton Park.
Sabtu (6/6) kemarin memenangi sprint, lalu Minggu finis pertama pada race atau grand prix. Marc juga mencatat hasil serupa di tempat yang sama pada tahun lalu.
Marc menjuarai grand prix MotoGP Hungaria dengan bersusah payah menghindari Pedro Acosta.
Berkali-kali, Marc dan Pedro terlibat side by side dan bergantian menyalip.
Marc akhirnya finis pertama, Pedro kedua, dan Francesco Bagnaia ketiga.
"Saya sangat bahagia. Ini kemenangan mahal buat saya. Terima kasih kepada semua yang percaya bahwa saya masih bisa," ujar Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai race.
Balapan utama di Balaton Park ini diwarnai kecelakaan besar di Turn 1 tak lama setelah start.
Konon insiden tersebut dipicu oleh Jorge Martin.
Lihat hasil Race MotoGP Hungaria di sini. Marc Marquez finis pertama, tetapi ada kecelakaan besar di awal.
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