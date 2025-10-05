Kecelakaan Brutal di Mandalika, Marc Marquez Patah Tulang
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer menjadi rider termuda kedua yang memenangi grand prix MotoGP.
Aldeguer memenangi Grand Prix MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/10) siang WIB.
Keberhasilan Aldeguer sedikit tertutup dengan kecelakaan besar yang menimpa Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di awal lomba.
Kecelakaan yang mengerikan di Mandalika (klik IG di bawah), yang membuat Marc Marquez patah tulang.
Marquez, yang meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 seminggu yang lalu di Jepang, langsung dibawa ke pusat medis Mandalika.
Manajer tim Ducati Davide Tardozzi, kemudian melaporkan: "Ada bukti patah tulang di bahu kanan, tetapi kami perlu memeriksa lagi dan memahami apakah operasi perlu dilakukan atau tidak," katanya.
Lihat hasil lengkap Grand Prix MotoGP Indonesia 2025 di sini, dan cek perkembangan kondisi Marc Marquez.
