Kecelakaan Bus Wisata di AS, 5 Orang Tewas

jpnn.com - MOSKOW - Sebuah bus wisata berpenumpang 52 orang kehilangan kendali dan tergelincir keluar jalan di Amerika Serikat, CNN melaporkan, mengutip keterangan polisi. Setidaknya, lima orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Puluhan orang terluka dalam kecelakaan yang terjadi ketika pengemudi bus yang membawa wisatawan dari Air Terjun Niagara ke New York City kehilangan fokus dan tidak bisa mengendalikan kendaraan.

Juru Bicara Kepolisian Negara Bagian New York James O’Callaghan mengatakan bus yang melaju dengan kecepatan penuh itu tidak menabrak kendaraan lain.

Para penumpang, beberapa dari China dan Filipina, berusia antara 1 hingga 74 tahun, tidak mengenakan sabuk pengaman, sehingga beberapa terlempar dari bus, yang kemudian terguling, dan sejumlah lainnya terjebak di dalam bus yang rusak berat.

Polisi negara bagian mengatakan tidak ada anak-anak yang tewas. Setidaknya 30 orang dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka, mulai dari kritis hingga ringan.

Puluhan kendaraan terjebak di jalan raya antarnegara yang sibuk ketika jalur timur dan barat ditutup untuk menanggapi kecelakaan, untuk kemudian dibuka kembali. (antara/jpnn)