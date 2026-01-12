Kecelakaan di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru, 2 Mahasiswa Asal Payakumbuh Tewas
jpnn.com - PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru, tepatnya di Kilometer 40, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau, Minggu (11/1).
Dua mahasiswa asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) akibat kecelakaan tersebut.
Kedua korban ialah mahasiswa berinisial DNA (18) dan mahasiswi CNP (20).
Saat kejadian, keduanya tengah mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi BA 3061 MZ, dan diketahui sedang dalam perjalanan menuju Kota Pekanbaru, Riau.
Berdasarkan informasi kepolisian, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru diduga dengan kecepatan cukup tinggi.
Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengendara sepeda motor berusaha mendahului sebuah truk Hino bernomor polisi AG 8067 UR yang dikemudikan oleh Yon Kesmedi.
Namun, saat proses mendahului, pengendara sepeda motor diduga kurang berhati-hati hingga menyenggol bagian kanan truk.
Akibatnya, sepeda motor terjatuh ke sisi kanan jalan.
Dua mahasiswa asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mahasiswa Tewas Mengenaskan di Tol Permai, Innalillahi
- Polda Metro Jaya Ciduk 3 Pengedar Narkoba di Bekasi, Sita 83 Kg Ganja Senilai Rp 1,6 Miliar
- Ahli Sebut Putusan MK Tak Larang Polri Aktif Isi Jabatan di Luar Struktur
- Polda Metro Jaya Agendakan Panggil Tersangka Klaster 1 Kasus Ijazah Jokowi
- Viral Video Mesum di Pos Polisi Tulungagung, AKP Taufik Bilang Begini
- Mobil Rombongan Guru Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Satu Orang Tewas