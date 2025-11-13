Kecelakaan di Kuta Merenggut Nyawa Seorang Pejalan Kaki

jpnn.com - Polresta Denpasar menyebutkan satu orang tewas dalam kecelakaan truk rem blong di Jalan Raya Uluwatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Korban tewas akibat tertimpa truk yang berjalan mundur.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menyebut kecelakaan yang terjadi pada Selasa (11/11) pukul 13.00 Wita, itu menewaskan seorang laki-laki pejalan kaki, berinisial DS.

DS merupakan seorang kernet yang saat kejadian sedang mengantarkan gas kepada pelanggan di sekitar lokasi kejadian.

Sukadi menjelaskan awalnya sebuah truk Isuzu berpelat KB 8247 EG bermuatan pasir yang dikendarai oleh IWS melintas dari arah Jimbaran menuju Pecatu.

Sementara, korban sedang berdiri di depan Warung Rendang Roll Bali yang berada pada trotoar di sisi timur jalan. Kondisi jalan saat itu ramai dan menanjak.

Setibanya di TKP, pengemudi mobil dump truk Isuzu tiba-tiba berhenti karena di depannya terdapat.mobil lain.

Sopir truk pun mencoba melakukan pengereman. Namun, diduga rem kaki dan rem tangan truk tersebut tidak kuat, akhirnya mobil dump truk bergerak mundur.