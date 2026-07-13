menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kecelakaan di Pantura Tewaskan Tiga Orang, Begini Kejadiannya

Kecelakaan di Pantura Tewaskan Tiga Orang, Begini Kejadiannya

Kecelakaan di Pantura Tewaskan Tiga Orang, Begini Kejadiannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Satlantas Polres Indramayu saat melakukan pengaturan lalu lintas usai kejadian kecelakaan di Jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat, Minggu (12/7/2026). ANTARA/HO-Polres Indramayu.

jpnn.com - Personel Polres Indramayu menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan di Jalur Pantai Utara (Pantura), Kecamatan Lohbener, Indramayu.

Dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu siang (12/7/2026) itu, tiga orang dilaporkan tewas.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Indramayu Ipda Masnan menjelaskan kecelakaan melibatkan mobil pikap Daihatsu Grand Max, truk Hino Wing Box, dan truk Hino bak.

Baca Juga:

Mobil pikap Grand Max bernomor polisi E 8559 RB yang dikemudikan oleh sopir bernama Warkidi, melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan membawa 17 penumpang.

"Menurut saksi, kendaraan pikap Grand Max dikemudikan saudara Warkidi datang dari arah Jakarta menuju Cirebon ketika berhenti di lajur kanan, kemudian tertabrak belakang dengan depan kendaraan truk Hino Wing Box," ujarnya.

Akibat benturan tersebut, mobil pikap terdorong ke depan hingga bertabrakan dengan truk Hino bak berpelat E 8846 BA yang datang dari arah berlawanan.

Baca Juga:

"Kemudian kendaraan pikap terdorong ke depan tertabrak oleh kendaraan truk Lost Bak Hino BA yang datang dari arah berlawanan," tuturnya.

Ipda Masnan mengatakan, kecelakaan tersebut mengakibatkan tiga penumpang mobil pikap meninggal dunia dan belasan korban lainnya mengalami luka-luka.

Polres Indramayu menangani kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan dan menewaskan 3 orang di Jalur Pantura, Kecamatan Lohbener.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI