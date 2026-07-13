Kecelakaan di Pantura Tewaskan Tiga Orang, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Personel Polres Indramayu menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan di Jalur Pantai Utara (Pantura), Kecamatan Lohbener, Indramayu.

Dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu siang (12/7/2026) itu, tiga orang dilaporkan tewas.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Indramayu Ipda Masnan menjelaskan kecelakaan melibatkan mobil pikap Daihatsu Grand Max, truk Hino Wing Box, dan truk Hino bak.

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Mobil pikap Grand Max bernomor polisi E 8559 RB yang dikemudikan oleh sopir bernama Warkidi, melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan membawa 17 penumpang.

"Menurut saksi, kendaraan pikap Grand Max dikemudikan saudara Warkidi datang dari arah Jakarta menuju Cirebon ketika berhenti di lajur kanan, kemudian tertabrak belakang dengan depan kendaraan truk Hino Wing Box," ujarnya.

Akibat benturan tersebut, mobil pikap terdorong ke depan hingga bertabrakan dengan truk Hino bak berpelat E 8846 BA yang datang dari arah berlawanan.

"Kemudian kendaraan pikap terdorong ke depan tertabrak oleh kendaraan truk Lost Bak Hino BA yang datang dari arah berlawanan," tuturnya.

Ipda Masnan mengatakan, kecelakaan tersebut mengakibatkan tiga penumpang mobil pikap meninggal dunia dan belasan korban lainnya mengalami luka-luka.