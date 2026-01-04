Kecelakaan di Tol Batang-Semarang Tewaskan 1 Penumpang

menu
Petugas Satlantas Polres Batang dan pengelola tol sedang melakukan proses evakuasi kecelakaan di Tol Batang-Semarang, di Batang, Minggu siang (4/1/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Batang

jpnn.com - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di KM 354 ruas Tol Batang–Semarang, tepatnya di Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu siang (4/1/2026).

Kecelakaan itu mengakibatkan seorang korban meninggal dunia serta lima lainnya mengalami luka berat dan ringan.

Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengatakan bahwa petugas kepolisian langsung menuju lokasi kejadian dan mengevakuasi korban.

"Ya, kami masih melakukan proses evakuasi dan pengamanan di lokasi. Kecelakaan ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia," kata dia Minggu siang.

Kecelakaan ini melibatkan satu unit truk trailer bernomor polisi L 8524 UN yang mengangkut besi.

Kemudian, sebuah mobil minibus Toyota Rocky yang membawa lima orang penumpang, serta satu unit sedan Mercedes-Benz dengan satu orang pengemudi.

Kapolres yang didampingi Kasat Lantas AKP Rka Hendra Ardiansyah menduga besi muatan truk trailer tersebut jatuh di ruas tol dan menimpa dua kendaraan yang berada di belakangnya.

Dia mengatakan terjatuhnya muatan besi truk yang menimpa dua mobil itu sehingga kendaraan tersebut mengalami kerusakan parah di bagian bodi.

