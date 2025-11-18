Kecelakaan di Tol Cipali, 5 Orang Tewas, 38 Luka-Luka

jpnn.com - PURWAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Tol Cipali KM 72+400 wilayah Kabupaten Purwarkarta, Jawa Barat, Selasa dini hari WIB. Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan itu mengakibatkan lima orang tewas.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta Ajun Komisaris Polisi Muthia Khansa Nurwajiya di Purwakarta, Selasa (18/11), mengatakan bahwa selain lima orang tewas, terdapat 38 yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan di ruas Tol Cipali arah Jakarta tersebut.

Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan, yakni Bus Agra Mas bernomor polisi B 7654 KGA, Bus Sinar Jaya dengan nopol B 7895 TGA dan sebuah minibus Gran Max bernopol B 2508 TFT.

Adapun lima korban meninggal dunia terdiri atas dua penumpang bus Agra Mas dan tiga penumpang Gran Max.

Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta.

Peristiwa kecelakaan itu terjadi saat ketiga kendaraan tersebut melaju di ruas Tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta.

Setibanya di lokasi kejadian atau di KM 72+400, secara tiba-tiba Bus Agra Mas menabrak Bus Sinar Jaya yang tengah melaju di depannya.

Bus Sinar Jaya yang dihantam Bus Agra Mas dari belakang kemudian menubruk kendaraan minibus Gran Max yang ada di depan, hingga terperosok ke parit sisi jalan tol.