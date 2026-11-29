jpnn.com, BOGOR - Sebanyak tujuh orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua mobil di Jalan Tol Jagorawi Kilometer (KM) 18.200 A arah Bogor, Minggu (29/11/2026) sekitar pukul 08.31 WIB.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli menjelaskan, insiden tersebut melibatkan Toyota Kijang bernomor polisi B 1680 GVE dan Toyota Fortuner bernomor polisi B 1895 TJM.

"Kecelakaan diduga dipicu pengemudi Fortuner yang melaju kencang di bahu jalan dan kurang mengantisipasi kendaraan di depannya," kata Akhmad.

Peristiwa bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bogor. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi Toyota Kijang berinisial SR (37) menepikan kendaraannya dari lajur satu ke bahu jalan karena mencium bau terbakar.

"Saat kendaraan pertama baru berhenti di bahu jalan, datang kendaraan kedua berkecepatan tinggi melintas di bahu jalan dan kurang antisipasi, sehingga menabrak bagian belakang kendaraan pertama," ujar Akhmad.

Benturan keras kemudian membuat mobil Toyota Kijang terdorong hingga terbalik dengan posisi keempat roda di atas pada lajur satu menghadap ke timur.

Sementara itu, mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh pria berinisial BP (36) sempat terbalik dan berputar beberapa kali sebelum berhenti dalam posisi normal di antara lajur dua dan tiga menghadap ke selatan.

Kejadian tersebut menimbulkan korban yang berjumlah tujuh orang, termasuk pengemudi dan penumpang mobil Toyota Kijang.