Kecelakaan Kapal Virgo: 114 Korban Dievakuasi, 129 Masih Dalam Pencarian

jpnn.com - BANJARMASIN - Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban Kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa hingga Senin (14/9), pukul 11.00 WITA, Tim SAR Gabungan telah berhasil mengevakuasi 114 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 dari perairan Masalembo, Laut Jawa.

Para korban itu terdiri dari 108 yang selamat dan enam meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 129 korban lainnya masih dalam proses pencarian di lokasi kejadian.

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“Jadi, total yang sudah ditemukan adalah 114 orang, dengan perincian 108 yang selamat dan enam yang meninggal dunia,” kata Menhub Dudy dalam konferensi pers perkembangan Operasi SAR Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (14/9).

Dari 114 korban yang ditemukan, 86 orang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yang terdiri atas 85 selamat dan satu meninggal dunia. Sementara itu, 28 korban lainnya masih dalam proses perjalanan evakuasi menuju Banjarmasin.

Sebanyak 28 korban lain yang telah berhasil dievakuasi dari bangkai kapal, terdiri atas 23 orang selamat dan lima meninggal dunia. Proses evakuasi terhadap korban tersebut masih berlangsung menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

“Kami mendapatkan tambahan kekuatan untuk melakukan operasi SAR dari beberapa pihak, sehingga diharapkan operasi yang dilakukan akan makin lebih baik dan lebih maksimal lagi untuk kami berupaya semaksimal mungkin agar dapat bisa menemukan saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan di Kapal Virgo Transport 8,” ujar Menhub Dudy.

Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu (12/9). (antara/jpnn)