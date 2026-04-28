Kecelakaan Kereta di Bekasi, Legislator: Penanganan Korban Harus Jadi Prioritas

Telah terjadi kecelakaan KRL Jabodetabek dengan kereta api jarak jauh Argo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4). Foto: tangkapan layar video

jpnn.com - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta seluruh tim evakuasi dan petugas lapangan bisa memastikan korban kecelakaan kereta di Bekasi mendapatkan penanganan medis secara maksimal.

"Keselamatan dan penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Pastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat," kata Edi kepada awak media, Selasa (28/4).

Diketahui, rangkaian kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line ditabrak dari belakang oleh kereta api jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Senin (27/4) malam.

Akibat kecelakaan, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka dan dirujuk ke RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi.

Edi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan kereta di Bekasi dan berharap keluarga korban diberikan ketabahan. 

“Tentu saya mengucapkan belasungkawa terhadap seluruh korban terutama yang meninggal dunia, semoga keluarga diberi ketabahan, tentu ini kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan,” kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Edi meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan PT KAI guna melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kecelakaan

Dia menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

