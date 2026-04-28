Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Perlintasan Tanpa Palang Pintu Jadi Sorotan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa Presiden Pdabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Menurut Dudy, keberadaan lintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu menjadi salah satu poin yang disoroti oleh Kepala Negara.
Dia menjelaskan minimnya pengamanan di titik tersebut diduga menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan.
"Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di RSUD Bekasi menengok beberapa korban kecelakaan ini juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini," ujar Dudy di Bekasi, Selasa (28/4).
Dudy menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut dan akan melakukan evaluasi besar-besaran akan dilakukan untuk menutup celah bahaya di perlintasan-perlintasan sebidang lainnya.
Pihaknya berjanji akan segera merealisasikan pembangunan fasilitas pengamanan di titik-titik rawan.
Hal ini dilakukan demi mencegah terulangnya tragedi serupa yang memakan korban jiwa.
"Insyaallah mungkin ke depannya kami akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu di lintasan sebidang," tegasnya.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
