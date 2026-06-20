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Kecelakaan Kereta di Inggris, 1 Orang Meninggal, Puluhan Luka-Luka

Kecelakaan Kereta di Inggris, 1 Orang Meninggal, Puluhan Luka-Luka
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Ilustrasi - Petugas memeriksa lokasi kecelakaan dua kereta dekat Salisbury, Inggris pada Minggu (31/10/2021). ANTARA/REUTERS/Henry Nicholls.

jpnn.com - MOSKOW - Dua kereta api bertabrakan di dekat Bedford, Inggris.

Menurut pernyataan Kepolisian Transportasi Inggris, Jumat (19/6), lebih dari 80 orang terluka dalam kecelakaan tabrakan dua kereta itu.

Sebelumnya, petugas melaporkan terdapat satu korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

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"Sebanyak 33 orang dibawa ke rumah sakit, 11 di antaranya dalam kondisi serius. Sementara itu, 56 lainnya dirawat karena cedera," kata kepolisian tersebut.

Menurut pernyataan, salah satu masinis kereta meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Sebelumnya, dilaporkan satu orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya terluka setelah dua kereta api bertabrakan di dekat Kota Bedford.

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 The Telegraph juga melaporkan insiden tersebut dengan mengutip keterangan dari saksi mata.

"Kami mengetahui bahwa sejumlah orang terluka dan satu orang telah meninggal dunia," kata pihak kepolisian dalam sebuah pernyataan. Polisi dan tim penyelamat terus bekerja di lokasi kejadian, yang telah diklasifikasikan sebagai insiden besar. (antara/jpnn)

Dua kereta api bertabrakan di dekat Bedford, Inggris, satu orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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