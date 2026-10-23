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Kecelakaan KMP Batumandi, Capt. Hakeng: Investigasi Jadi Kunci Perbaikan

Kecelakaan KMP Batumandi, Capt. Hakeng: Investigasi Jadi Kunci Perbaikan
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Kapal tunda menyemprotkan air ke arah KMP Batumandi yang terbakar di perairan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu (21/10). Foto: Rikardo/ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, setelah mengalami kebakaran hebat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem keselamatan dan manajemen krisis dalam industri pelayaran nasional.

Pakar maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menegaskan penanganan kecelakaan kapal tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus mengintegrasikan penyelamatan manusia, pengendalian stabilitas kapal, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta mitigasi dampak lingkungan. 

Menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa kebakaran di atas kapal merupakan salah satu keadaan darurat paling kompleks dalam dunia maritim.

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Ruang kapal yang terbatas, keberadaan bahan bakar, sistem permesinan, instalasi listrik, dan muatan kendaraan membuat api berpotensi berkembang cepat sekaligus menyulitkan proses pemadaman.

“Dalam keadaan darurat di laut, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Namun, upaya penyelamatan juga harus memperhitungkan kondisi teknis kapal, stabilitas, keselamatan kapal lain, dan risiko terhadap lingkungan. Semua keputusan harus didasarkan pada penilaian situasi yang cermat,” ujar Capt. Hakeng, Kamis (22/10), di Jakarta.

KMP Batumandi, kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani rute Merak–Bakauheni, dilaporkan tenggelam pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 20.54 WIB setelah mengalami kebakaran sejak Selasa sore (20/10).

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Sebanyak 420 penumpang dan 40 awak kapal dilaporkan berhasil dievakuasi dengan bantuan puluhan kapal nelayan.

Sementara, 89 kendaraan yang berada di atas kapal ikut tenggelam.

Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa kebakaran di atas kapal merupakan salah satu keadaan darurat paling kompleks dalam dunia maritim.

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