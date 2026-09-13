Kecelakaan Laut Terus Berulang, Komisi V Minta Kemenhub Bikin Kebijakan Radikal

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyebut rentetan kecelakaan laut yang terus berulang di perairan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi rentetan kecelakaan laut dengan teranyar terjadi ke KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin yang membawa 243 penumpang pada Minggu (13/9).

"Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekadar takdir atau faktor cuaca semata," kata Huda kepada awak media, Minggu (13/9).

Legislator fraksi PKB itu mendesak Kemenhub membuat kebijakan radikal demi mengantisipasi kasus kecelakaan di laut yang berulang.

"Ini akumulasi dari kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan. Saya mendesak Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal, bukan lagi sekadar teguran administratif atau inspeksi reaktif pascakejadian," lanjutnya.

Huda mencatat dalam beberapa bulan terakhir, sektor maritim diwarnai oleh berbagai insiden mulai dari kebakaran hingga kapal tenggelam.

Dia mengungkap kecelakaan terjadi terhadap KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, dan KM Nurul Salsa.

Huda menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam merespons berbagai kecelakaan kapal penumpang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.