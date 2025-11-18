Kecelakaan Maut Bus di Tol Cipali, 5 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - BANDUNG - Musibah kecelakaan terjadi di ruas Tol Cipali KM 72.500, Jalur B Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (18/11/2025).

Kecelakaan maut itu melibatkan dua bus hino dan satu unit minibus Daihatsu Granmax.

Kasubdit Gakkum Polda Jabar Kompol Mohammad Amirul Hakim mengatakan, insiden kecelakaan itu menewaskan lima orang meninggal dunia di tempat.

Amirul belum memerinci ihwal kronologi kecelakaan maut tersebut.

"Akibat dari kecelakaan tersebut, MD (meninggal dunia) 5 orang, LB (luka berat) 7 orang," kata Amirul dalam keterangannya.

Adapun untuk identitas pengendara dan korban tewas atau luka berat, kata Amirul, masih dalam pendataan tim di lapangan.

"Pengemudi kendaraan bus Hino Agramas No Pol B 7654 KGA, data menyusul. Pengemudi kendaraan minibus daihatsu granmax No Pol B 2508 TFT, data menyusul. Pengemudi bus Hino PO Sinar Jaya No Pol B 7895 TCA, data menyusul," jelasnya.

Selain luka berat dan meninggal dunia, ada juga kerugian materil sebesar Rp 80 juta.