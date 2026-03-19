Kecelakaan Maut Calya Vs Bus Agra Mas di Tol Pejagan-Pemalang, 4 Orang Tewas
jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di KM 290 B Tol Pejagan Pemalang, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3).
Satu orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
Insiden yang melibatkan Toyota Calya silver berpelat nomor B 2399 FFR dengan Bus Hino Agra Mas nomor polisi T 7622 DA ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB.
Kasat Lantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri mengatakan telah melakukan penyelidikan lokasi kejadian.
“Saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar AKP Bharatungga.
Pihaknya juga telah mengumpulkan data dan fakta di lapangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan para saksi di lokasi kejadian serta mendokumentasikan identitas guna memperkuat proses hukum.
Barang bukti dari kedua kendaraan yang terlibat turut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Polisi Tangkap 12 Terduga Penyerang Tenaga Kesehatan di Tambrauw
- Innalillahi, 2 Orang Tewas Seusai Mobil Xpander Tabrak Bus di Tol Batang
- Xpander Hantam Bus di Tol Semarang-Batang Ketika One Way, 4 Orang Terluka
- Mudik Lebaran 2026, Kapolri Listyo Sebut Angka Kecelakaan Turun 40 Persen
- Info Terbaru Kasus Richard Lee, Polisi Masih Melengkapi Berkas Perkara
- Jalur Nagreg Sempat Macet, Polisi 3 Kali Berlakukan One Way