Kecelakaan Maut di Bandung, Seorang Remaja Meninggal di Tempat Kejadian

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang remaja berinisial K (16) meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak oleh sebuah truk di Jalan A.H. Nasution, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Selasa (10/3) malam.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi D-6514-AEO yang dikendarai korban dan sebuah truk Hino.

“Setiba di lokasi kejadian, kendaraan Light Truck Hino menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai K dengan penumpang T yang melaju searah berada di posisi depan,” kata Fiekry saat dikonfirmasi, Rabu.

Korban diketahui merupakan warga Paledang, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung. Saat kejadian, korban membonceng seorang penumpang berinisial T (48) yang diketahui merupakan orang tuanya.

Akibat benturan tersebut, kedua korban terjatuh dari kendaraan. K dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mendapatkan perawatan medis.

“Pengendara sepeda motor mengalami luka dan diduga meninggal dunia di lokasi kejadian,” ujarnya.

Setelah kecelakaan terjadi, pengemudi truk diketahui meninggalkan lokasi kejadian. Hingga saat ini identitas pengemudi truk tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.