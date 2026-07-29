Kecelakaan Maut di Depan Terminal Leuwipanjang: Truk, Mobil, dan Motor Rusak, Gerobak Terguling, 1 Orang Tewas

jpnn.com - BANDUNG - Kecelakaan maut melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Leuwipanjang, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada Rabu (29/7).

Dalam insiden ini, satu orang dilaporkan tewas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi area depan Terminal Leuwipanjang.

Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam unggahan di media sosial, kendaraan yang terlibat, di antaranya truk, mobil, dan sepeda motor.

Selain itu, terdapat gerobak yang terguling di tengah jalan.

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Terlihat juga kendaraan-kendaraan itu dalam keadaan rusak cukup parah. Beberapa warga di lokasi mencoba untuk menolong para korban dan mengevakuasi kendaraan.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terpantau padat merayap. Aparat telah berada di lokasi untuk mengamankan TKP dan mengatur arus lalu lintas.