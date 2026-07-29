menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kecelakaan Maut di Depan Terminal Leuwipanjang: Truk, Mobil, dan Motor Rusak, Gerobak Terguling, 1 Orang Tewas

Kecelakaan Maut di Depan Terminal Leuwipanjang: Truk, Mobil, dan Motor Rusak, Gerobak Terguling, 1 Orang Tewas

Kecelakaan Maut di Depan Terminal Leuwipanjang: Truk, Mobil, dan Motor Rusak, Gerobak Terguling, 1 Orang Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas mengevakuasi korban meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan maut di Leuwipanjang, Kota Bandung pada Rabu (29/7). Foto: sources for jpnn

jpnn.com - BANDUNG - Kecelakaan maut melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Leuwipanjang, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada Rabu (29/7).

Dalam insiden ini, satu orang dilaporkan tewas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi area depan Terminal Leuwipanjang.

Baca Juga:

Sejumlah kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam unggahan di media sosial, kendaraan yang terlibat, di antaranya truk, mobil, dan sepeda motor.

Selain itu, terdapat gerobak yang terguling di tengah jalan.

Baca Juga:

Terlihat juga kendaraan-kendaraan itu dalam keadaan rusak cukup parah. Beberapa warga di lokasi mencoba untuk menolong para korban dan mengevakuasi kendaraan.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terpantau padat merayap. Aparat telah berada di lokasi untuk mengamankan TKP dan mengatur arus lalu lintas.

Kecelakaan maut, beruntun, terjadi di Leuwipanjang, Kota Bandung. Satu orang meninggal dunia di tempat, dan polisi masih menangani kecelakaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI