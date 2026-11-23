jpnn.com - JAKARTA - Pengendara minibus Honda City berinisial O menyerahkan diri kepada kepolisian setelah diduga menabrak pengguna sepeda motor berinisial MFA (27) di Jalan S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (22/11) pagi.

MFA meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP dengan luka pada bagian kepala.

Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ipda Deddy Mohammadi mengatakan pengendara mobil itu menyerahkan diri pada Minggu siang.

"Dia melapor, menyerahkan diri ke Polsek Grogol Petamburan," kata Deddy, Senin.

Deddy mengungkap pemobil itu sempat didatangi oleh keluarga dan teman-teman korban di Polsek Grogol Petamburan, sehingga ia baru dievakuasi ke Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu (22/11) malam.

"Di Grogol Petamburan, ia diikuti oleh keluarga dan teman-teman almarhum maupun yang korban yang luka. Malam harinya baru kami evakuasi ke sini," ujar Deddy.

Berdasarkan keterangan korban luka berinisial MAS, sepeda motor yang ia tumpangi bersama MFA tertabrak mobil milik O yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi.

"Sesuai dengan keterangan saksi korban yang saat ini di Rumah Sakit Sumber Waras, yang notabene pembonceng kendaraan sepeda motor, mereka ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi," kata Deddy.