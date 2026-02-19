Kecelakaan Maut di Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kurir Paket Tewas di Tempat

jpnn.com, PALEMBANG - Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa kembali terjadi di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Kamis (19/2/2025) sore.

Kali ini, seorang kurir ekspedisi tewas mengenaskan saat sedang mengantar paket.

Insiden nahas ini terjadi di sekitar area SPBU Poligon.

Korban yang mengendarai motor Honda Beat street hitam nomor polisi BG 5636 XJ ditemukan tergeletak tak bernyawa di aspal.

Kondisi di lokasi kejadian tampak memilukan, karung berisi puluhan paket yang hendak diantar korban terlihat berserakan di sekitar jenazah dan motornya yang masih tampak baru.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar di Instagram terdengar suara perekam yang mengekspresikan rasa duka mendalam.

"Ya Allah, kurir lagi antar paket, motornya masih baru," suara dalam video tersebut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas lengkap korban maupun kronologi pasti penyebab kecelakaan tersebut.