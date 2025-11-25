Kecelakaan Maut di Kembangan Jakbar, Pengemudi Fortuner Tewas
jpnn.com - JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (24/11) sekitar pukul 19.30 WIB. Seorang pengendara mobil Toyota Fortuner, Jefry Dolok Saribu, dilaporkan tewas dalam kecelakaan maut itu.
Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan Jefry tewas akibat mobil yang dikendarainya menyerempet pesepeda kemudian menabrak truk yang tengah terparkir.
"Saudara Jefry mengalami luka pada bagian kepala, memar, sehingga meninggal dunia di lokasi," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa awalnya Jefry melaju dari arah timur ke barat di Jalan Meruya Ilir, kemudian menyerempet pesepeda bernama Rochmat yang juga tengah melaju di arah yang sama.
"Mobil Jefry tetap melaju hingga menabrak mobil boks Hino bernomor polisi B 9281 SCH, yang sedang parkir," ujar Joko.
Akibat luka pada bagian kepalanya, Jefry meninggal dunia di lokasi kejadian.
"Jenazah dievakuasi ke RSUD Kembangan, selanjutnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang," imbuh Joko. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
